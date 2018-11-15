Правники довіряють судам більше, ніж прокуратурі та антикорупційним інститутам, - USAID

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Відповідно до результатів дослідження, правники на 41% довіряють судовій владі в цілому

Професійні правники більше ніж на 10% довіряють судовій владі, ніж органам прокуратури, а також антикорупційним інститутам. Про це йдеться в результатах "Опитування професійних юристів – учасників судових проваджень, що не є суддями або працівниками апарату суду", проведеного у вересні 2018 року за ініціативою Програми USAID Реформування сектору юстиції "Нове правосуддя".

Відповідно до результатів дослідження, правники на 41% довіряють судовій владі в цілому та 47% окремим судам, тоді як лише 30% правників довіряють органам прокуратури, 28% правників окремо НАЗК, НАБУ та СБУ, 27% - Державній виконавчій службі та 25% органам поліції. Удвічі менше, ніж судам професійні правники довіряють органам місцевого врядування та громадським організаціям. Найнижчий рівень довіри професійні юристи мають до політичних партій (8%) та Парламенту (13%).

Соціологічним опитуванням у рамках Програми USAID "Нове правосуддя" було охоплено адвокатів та прокурорів, що є учасниками судових проваджень, але не є працівниками судової системи, а також представників установ судової експертизи, слідчих МВС та інших органів. Опитування проводили у вересні 2018 р. шляхом персональних інтерв’ю 400 осіб у містах України з населенням у понад 50 тисяч. Дослідження проводили по всій території України, за винятком Криму та неконтрольованих урядом територій.