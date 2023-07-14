Юристи чи штучний інтелект? Юридичний маркетплейс КОНСУЛЬТАНТ поєднує обидва світи на користь користувачів

Київ, 23 червня 2023 - Сьогодні, в Києві відбулася прес-конференція від Юридичного маркетплейсу КОНСУЛЬТАНТ - першого маркетплейсу в Україні, який успішно інтегрував штучний інтелект ChatGPT до своєї системи.

Тепер юристи та громадяни України мають неперевершену можливість отримати розгорнуту юридичну консультацію всього за два кліки у мобільному застосунку. Важливо зазначити, що не лише професійні юристи, але й штучний інтелект надає відповіді на запитання користувачів.

Завдяки мобільному застосунку, ви зможете порівняти можливості штучного інтелекту та професійних юристів, отримуючи високоякісні відповіді від обох сторін. Наш маркетплейс забезпечує найвищу якість консультацій, адже його засновником є Андрій Приходько - видатний практикуючий адвокат з 15-річним юридичним стажем, доктор юридичних наук та доктор філософії. Андрій протягом 12 років обіймав керівні посади і заснував впливову українську юридичну компанію prikhodko.com.ua. Його досягнення визнано кращим юридичним стартапом в Україні за версією Hill у 2021 році.

Під час прес-конференції представники Верховної Ради України, Офісу Президента, науковці та високопрофесійні адвокати обговорювали потенціал та перспективи розвитку штучного інтелекту на юридичному ринку.

Станіслав Маляр відзначив, що хоч повністю і не варто покладатись на штучний інтелект в роботі юриста, все ж він може стати надійним помічником для наших правників, зокрема й для держслужбовців, законодавців тощо.

Сьогодні штучний інтелект стає більш доступним та близьким для всіх пересічних громадян. Вже зараз він може складати прості шаблони документів та давати відповіді на прості та поширені правничі запитання.

Зокрема в мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ вперше в Україні став доступним такий помічник. Важливо розуміти, що такий крок не створює поки конкуренції для правників, проте чимало з них вже опановують нові технології на практиці.

Сьогодні ми з радістю оголошуємо про наймасштабнішу подію 2023 року - "Consultant MEETUP: діджиталізація юридичного ринку"!

Ми щиро запрошуємо всіх, хто зацікавлений у просуванні своєї юридичної практики, розвитку та впровадженні IT-технологій у юридичний бізнес, а також у поглиблення деталей законодавчого процесу на діджиталізованому юридичному ринку, об'єднатись разом навколо цієї захоплюючої події.

На Consultant MEETUP наші експерти поділяться своїм досвідом та нададуть поради з розвитку особистого юридичного бізнесу в Україні, використовуючи практичні кейси, починаючи з ефективного взаємодії з клієнтами й закінчуючи впровадженням ChatGPT в роботу юристів.

Зверніть увагу, що перші 30 квитків вже доступні за спеціальними умовами - early birds, зі знижкою 15%! Замовити квитки можливо за посиланням https://secure.wayforpay.com/payment/Consultant_Meetup

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