ua ru
Пт, 14 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Юристи чи штучний інтелект? Юридичний маркетплейс КОНСУЛЬТАНТ поєднує обидва світи на користь користувачів

Новость на русском →
П'ятниця 14 липня 2023 11:53
Юристи чи штучний інтелект? Юридичний маркетплейс КОНСУЛЬТАНТ поєднує обидва світи на користь користувачів

Київ, 23 червня 2023 - Сьогодні, в Києві відбулася прес-конференція від Юридичного маркетплейсу КОНСУЛЬТАНТ - першого маркетплейсу в Україні, який успішно інтегрував штучний інтелект ChatGPT до своєї системи.

Тепер юристи та громадяни України мають неперевершену можливість отримати розгорнуту юридичну консультацію всього за два кліки у мобільному застосунку. Важливо зазначити, що не лише професійні юристи, але й штучний інтелект надає відповіді на запитання користувачів.

Завдяки мобільному застосунку, ви зможете порівняти можливості штучного інтелекту та професійних юристів, отримуючи високоякісні відповіді від обох сторін. Наш маркетплейс забезпечує найвищу якість консультацій, адже його засновником є Андрій Приходько - видатний практикуючий адвокат з 15-річним юридичним стажем, доктор юридичних наук та доктор філософії. Андрій протягом 12 років обіймав керівні посади і заснував впливову українську юридичну компанію prikhodko.com.ua. Його досягнення визнано кращим юридичним стартапом в Україні за версією Hill у 2021 році.

Під час прес-конференції представники Верховної Ради України, Офісу Президента, науковці та високопрофесійні адвокати обговорювали потенціал та перспективи розвитку штучного інтелекту на юридичному ринку.

Юристи чи штучний інтелект? Юридичний маркетплейс КОНСУЛЬТАНТ поєднує обидва світи на користь користувачівЮристи чи штучний інтелект? Юридичний маркетплейс КОНСУЛЬТАНТ поєднує обидва світи на користь користувачів

Станіслав Маляр відзначив, що хоч повністю і не варто покладатись на штучний інтелект в роботі юриста, все ж він може стати надійним помічником для наших правників, зокрема й для держслужбовців, законодавців тощо.

Сьогодні штучний інтелект стає більш доступним та близьким для всіх пересічних громадян. Вже зараз він може складати прості шаблони документів та давати відповіді на прості та поширені правничі запитання.

Зокрема в мобільному застосунку КОНСУЛЬТАНТ вперше в Україні став доступним такий помічник. Важливо розуміти, що такий крок не створює поки конкуренції для правників, проте чимало з них вже опановують нові технології на практиці.

Сьогодні ми з радістю оголошуємо про наймасштабнішу подію 2023 року - "Consultant MEETUP: діджиталізація юридичного ринку"!

Ми щиро запрошуємо всіх, хто зацікавлений у просуванні своєї юридичної практики, розвитку та впровадженні IT-технологій у юридичний бізнес, а також у поглиблення деталей законодавчого процесу на діджиталізованому юридичному ринку, об'єднатись разом навколо цієї захоплюючої події.

На Consultant MEETUP наші експерти поділяться своїм досвідом та нададуть поради з розвитку особистого юридичного бізнесу в Україні, використовуючи практичні кейси, починаючи з ефективного взаємодії з клієнтами й закінчуючи впровадженням ChatGPT в роботу юристів.

Юристи чи штучний інтелект? Юридичний маркетплейс КОНСУЛЬТАНТ поєднує обидва світи на користь користувачівЮристи чи штучний інтелект? Юридичний маркетплейс КОНСУЛЬТАНТ поєднує обидва світи на користь користувачів

Зверніть увагу, що перші 30 квитків вже доступні за спеціальними умовами - early birds, зі знижкою 15%! Замовити квитки можливо за посиланням https://secure.wayforpay.com/payment/Consultant_Meetup

або за номером телефону: +38(093)-007-44-23

Для отримання деталей звертайтесь за електронною адресою: consultant4partnership@gmail.com

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Гарантії для України. Як працюватиме угода: в МЗС пояснили на прикладі
Гарантії для України. Як працюватиме угода: в МЗС пояснили на прикладі
DAILY
Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України