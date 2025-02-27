Юрист пояснив, як Вищий антикорупційний суд спотворює практику Європейського суду з прав людини

"ВАКС нівелює як правову допомогу захисників, так і права людини. Слідчі судді спотворюють практику ЄСПЛ: вони з ВАКС стверджують, що в разі відсутності 100% алібі, "особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Мовчки спостерігати за цим сили вже більше немає",– написав Ханін.

За його словами, слідчі судді ВАКС усі докази сторони обвинувачення апріорі вважають належними, допустимими та достовірними. Тоді як до доказів та аргументів сторони захисту ставляться як до таких, на які на стадії обрання запобіжного заходу не потрібно звертати увагу, зазначив відомий юрист.

Він також наголосив, що на сьогодні слідчі судді ВАКС перетворили на фарс з’ясування обґрунтованості підозри на досудовому розслідуванні.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія заявляла, що Вищий антикорсуд стає дедалі більш залежним від НАБУ та САП, які систематичного порушують конституційні права людини.

Адвокат Тарас Баранов звинувачував НАБУ у підігруванні прокурорам САП.