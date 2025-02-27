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Юрист пояснив, як Вищий антикорупційний суд спотворює практику Європейського суду з прав людини

Четвер 27 лютого 2025 16:11
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Юрист пояснив, як Вищий антикорупційний суд спотворює практику Європейського суду з прав людини Фото: Вищий антикорупційний суд спотворює практику Європейського суду з прав людини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Вищий антикорупційний суд спотворює практику Європейського суду з прав людини. Фактично ВАКС нівелює як правову допомогу захисників, так і права людини.

Про це заявив заслужений юрист України, член правління Асоціації адвокатів України Семен Ханін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Закон і бізнес".

"ВАКС нівелює як правову допомогу захисників, так і права людини. Слідчі судді спотворюють практику ЄСПЛ: вони з ВАКС стверджують, що в разі відсутності 100% алібі, "особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Мовчки спостерігати за цим сили вже більше немає",– написав Ханін.

За його словами, слідчі судді ВАКС усі докази сторони обвинувачення апріорі вважають належними, допустимими та достовірними. Тоді як до доказів та аргументів сторони захисту ставляться як до таких, на які на стадії обрання запобіжного заходу не потрібно звертати увагу, зазначив відомий юрист.

Він також наголосив, що на сьогодні слідчі судді ВАКС перетворили на фарс з’ясування обґрунтованості підозри на досудовому розслідуванні.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія заявляла, що Вищий антикорсуд стає дедалі більш залежним від НАБУ та САП, які систематичного порушують конституційні права людини.

Адвокат Тарас Баранов звинувачував НАБУ у підігруванні прокурорам САП.

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