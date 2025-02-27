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Юрист объяснил, как Высший антикоррупционный суд искажает практику Европейского суда по правам человека

Четверг 27 февраля 2025 16:11
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Юрист объяснил, как Высший антикоррупционный суд искажает практику Европейского суда по правам человека Фото: Высший антикоррупционный суд искажает практику Европейского суда по правам человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Высший антикоррупционный суд искажает практику Европейского суда по правам человека. Фактически ВАКС нивелирует как правовую помощь защитников, так и права человека.

Об этом заявил заслуженный юрист Украины, член правления Ассоциации адвокатов Украины Семен Ханин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Закон и бизнес".

"ВАКС нивелирует как правовую помощь защитников, так и права человека. Следственные судьи искажают практику ЕСПЧ: они с ВАКС утверждают, что в случае отсутствия 100% алиби, "лицо, о котором идет речь, могло совершить правонарушение. Молча наблюдать за этим силы уже больше нет", - написал Ханин.

По его словам, следственные судьи ВАКС все доказательства стороны обвинения априори считают надлежащими, допустимыми и достоверными. Тогда как к доказательствам и аргументам стороны защиты относятся как к таким, на которые на стадии избрания меры пресечения не нужно обращать внимание, отметил известный юрист.

Он также отметил, что на сегодня следственные судьи ВАКС превратили в фарс выяснения обоснованности подозрения на досудебном расследовании.

Напомним, ранее Еврокомиссия заявляла, что Высший антикорсуд становится все более зависимым от НАБУ и САП, которые систематического нарушают конституционные права человека.

Адвокат Тарас Баранов обвинял НАБУ в подыгрывании прокурорам САП.

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