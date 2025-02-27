Юрист объяснил, как Высший антикоррупционный суд искажает практику Европейского суда по правам человека

Высший антикоррупционный суд искажает практику Европейского суда по правам человека. Фактически ВАКС нивелирует как правовую помощь защитников, так и права человека.

Об этом заявил заслуженный юрист Украины, член правления Ассоциации адвокатов Украины Семен Ханин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Закон и бизнес ".

"ВАКС нивелирует как правовую помощь защитников, так и права человека. Следственные судьи искажают практику ЕСПЧ: они с ВАКС утверждают, что в случае отсутствия 100% алиби, "лицо, о котором идет речь, могло совершить правонарушение. Молча наблюдать за этим силы уже больше нет", - написал Ханин.

По его словам, следственные судьи ВАКС все доказательства стороны обвинения априори считают надлежащими, допустимыми и достоверными. Тогда как к доказательствам и аргументам стороны защиты относятся как к таким, на которые на стадии избрания меры пресечения не нужно обращать внимание, отметил известный юрист.

Он также отметил, что на сегодня следственные судьи ВАКС превратили в фарс выяснения обоснованности подозрения на досудебном расследовании.

Напомним, ранее Еврокомиссия заявляла, что Высший антикорсуд становится все более зависимым от НАБУ и САП, которые систематического нарушают конституционные права человека.

Адвокат Тарас Баранов обвинял НАБУ в подыгрывании прокурорам САП.