"Юрист онлайн" - новая услуга от Киевстар

Абоненты оператора могут получить квалифицированную юридическую консультацию по телефону или на сайте, а также помощь в подготовке правовых документов. Платить за услугу можно с мобильного счета.

Пользователям услуги предлагаются юридические консультации по вопросам в семейном, наследственном, налоговом праве, не связанных с ведением бизнеса, в вопросах, связанных с владением и использованием автомобиля, недвижимости, коммунальных услуг. Документы, которые помогает готовить юрист - заявления, договоры, иски, доверенности и другие.

В рамках услуги есть два варианта подписки.

"Юрист онлайн классический" предусматривает консультацию по трем вопросам и подготовку трех сделок. Стоимость подписки 30 грн в месяц.

"Юрист онлайн безлимитный" - безлимитное количество консультаций и подготовка до 10 правовых документов, стоимость - 50 грн в месяц. Стоимость подписки списывается с мобильного счета абонента.

"Киевстар первым среди мобильных операторов Украины предлагает своим абонентам удаленно получать юридические услуги в ситуациях, с которыми каждый из нас может сталкиваться в повседневной жизни. Сегодня, когда общение, работа, учеба переходят в онлайн, для Киевстар важно обеспечить клиентам удобным способом получать необходимые для комфортной жизни услуги. Так, мы уже запустили приложения для медицинских консультаций - Doctor online - и приложение с тренировками для дома и спортзала - Fitstar", - комментирует Павел Даниман, директор по маркетингу компании Киевстар.

Партнером сервиса является ООО "Юридические и налоговые советники", которое предоставляет консультации в области права, налогообложения, аудита и другие.

"Для нас сотрудничество с Киевстар - новый шаг в развитии нашего сервиса по предоставлению юридических онлайн-консультаций. Мы гарантируем, что абоненты Киевстар получат только квалифицированную юридическую помощь, ведь каждую консультацию предоставляет не просто юрист, а адвокат с лицензией. Согласно законодательству Украины каждый адвокат несет административную и уголовную ответственность при предоставлении консультаций, что исключает даже теоретическую возможность, что консультация будет оказана некачественно или неквалифицированно", - комментирует директор ООО "Юридические и налоговые советники" Руслан Клименко.

Для работы с услугой необходимо подать заявку на ее подключение, после чего приходит SMS-сообщение с подтверждением.

Консультацию можно получить в рабочие дни (понедельник-пятница, 8: 00-20: 00) по звонку на номер 772 (звонки с номеров Киевстар в пределах Украины не тарифицируются) или на сайте в личном кабинете, где также можно загрузить документы для их проверки юристом.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций по количеству абонентов, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе связи 3G и 4G для 26 млн абонентов.

Акционер Киевстар – международная Группа VEON Ltd, имеющая офис в Нидерландах. Акции Группы размещаются на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине и является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет на телеком-рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.