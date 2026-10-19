Юридична безпека, інвестиції та кадри: у Києві пройшов масштабний бізнес-бранч

У Києві відбувся бізнес-бранч "Енергія бізнесу: стійкість і розвиток". Ключовими темами заходу стали: енергія лідерства, капіталу, відповідальності та технологій, яка дозволяє вітчизняному підприємництву функціонувати в умовах воєнного стану.

Як відбувся бізнес-бранч та які важливі теми обговорювали, розповідає РБК-Україна з посиланням на пресреліз "ПЕРШИЙ БІЗНЕСОВИЙ BIZ".

Утримання кадрів та нові підходи до КСВ

Организатором заходу стало видання "ПЕРШИЙ БІЗНЕСОВИЙ BIZ". Його співзасновниця Вікторія Штейнберг під час відкриття наголосила, що ведення бізнесу в Україні сьогодні є проявом сміливості через кадровий дефіцит, енергетичні ризики та економічну невизначеність.

"Щодня українські підприємці стикаються з новими викликами: війна, економічна невизначеність, кадровий дефіцит, енергетичні ризики, зміни ринків і споживчих настроїв. Але попри все український бізнес продовжує працювати, інвестувати, створювати робочі місця, підтримувати людей та знаходити нові можливості для розвитку", - зазначила вона.

У межах блоку про людські ресурси HRD ресторанів Veranda/Fenix Катерина Тюрі акцентувала на важливості трансформації корпоративної культури.

В умовах міграції та кадрової кризи збереження людського капіталу стало для компаній головним завданням, яке вимагає нових підходів до внутрішніх комунікацій і мотивації.

Під час панельної дискусії щодо корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) спікери з компаній NOVUS, AXOR INDUSTRY, мережі "Аптека 9-1-1" та КНУБА обговорили зміщення фокусу від системної допомоги до бізнес-стратегії. Ключовими напрямами стали:

підтримка військових, ветеранів та ВПО

доступність ліків у прифронтових областях

розвиток інклюзивності, безбар'єрності та освітніх партнерств

Учасники наголосили на важливості переходу від окремих благодійних ініціатив до системної роботи, що передбачає конкретні цілі, відповідальність та оцінювання результатів.

Інвестиції, юридична безпека та технологічна незалежність

Інвестиційна панель за участі представників "УНІВЕР", TOLOKA.VC, "Твоє Коло" та "Нова Пошта" була присвячена збереженню капіталу. Експерти проаналізували дохідність і ризики ОВДП, нерухомості, ринку землі, реінвестування у власний бізнес та венчурних проєктів в умовах інфляції.

Питання технологічної автономії висвітлив CEO "ГенКод Діагностик" Олександр Власишен. На прикладі генетичних досліджень він показав переваги локалізації лабораторної інфраструктури в Україні, що скорочує терміни та зменшує залежність від закордонних партнерів.

Блок юридичної безпеки за участі адвокатів AO ALERTES, Shchennikova & Partners та Fedorova LawFirm був присвячений:

превентивній оцінці податкових і кримінально-правових ризиків

підготовці до перевірок ДПС та захисту активів

алгоритмам дій під час процесуальних дій правоохоронців

Цифровізація, антикризові комунікації та партнерства

CPO Medoc ТТН Володимир Новіков презентував цифрові рішення для автоматизації документообігу та оптимізації операційних витрат, що є критичним в умовах дефіциту ресурсів.

Завершальна панель за участі представників AB InBev Efes Ukraine, телеканалів "Ми – Україна" та Mind UA висвітлила питання збереження довіри до брендів.

Учасники обговорили, як компаніям підтримувати довіру клієнтів, партнерів та співробітників, адаптувати комунікаційні стратегії до змін інформаційного середовища та реагувати на репутаційні виклики.

Окрему увагу приділили співпраці бізнесу з медіа, ролі цифрових каналів комунікації, значенню послідовності й прозорості у формуванні репутації та відповідальності брендів перед своїми аудиторіями.

Висновки та хто став партнером

Важливою складовою бізнес-бранчу став професійний нетворкінг між власниками компаній, керівниками, інвесторами, представниками медіа та експертами.

Учасники мали можливість не лише долучитися до дискусій, а й обмінятися практичним досвідом, обговорити потенційні напрями співпраці та встановити нові ділові контакти.

Організатори заходу Вікторія Штейнберг та Юрій Атанов підсумували, що головна мета бранчу – створення дієвого простору для партнерств.

Генеральним партнером виступив телеканал "Ми –Україна+", локацією – ресторан Veranda on the River, а інформаційну підтримку надав широкий пул національних медіа, зокрема РБК-Україна. Водним партнером була AQUA Миргород, подарунковим – BROCARD.