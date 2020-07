Юридическая фирма CLACIS отмечает 5-летний юбилей

Независимая юридическая фирма CLACIS, основной специализацией которой являются вопросы антимонопольного права в Украине, была создана в июне 2015 года Антониной Ягольник, юристом с более чем 20-летним опытом сопровождения дел в сфере антимонопольного права, торговых и регуляторных вопросов, а также комплаенс. До основания CLACIS г-жа Ягольник возглавляла практику конкурентного права и комплаенс в международных и национальных юридических фирмах.

За годы работы фирма CLACIS удостоена международных и национальных наград и премий в сфере юридического бизнеса: Chambers, the Legal 500, Best Lawyers, «Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients», «Юридическая премия», «Лидеры рынка. Рейтинг юридических компаний Украины», «Выбор клиента», приобрела бесценный опыт и укрепила репутацию надежного партнера среди клиентов и коллег. Наши клиенты – известные украинские и зарубежные компании, транснациональные корпорации, финансовые компании, операторы мобильной связи, агропромышленные предприятия и др. Команда CLACIS – это команда опытных профессионалов в антимонопольном праве, выпускников лучших отечественных и иностранных вузов с опытом работы в ведущих международных и национальных фирмах Украины и региона. Услуги фирмы охватывают все аспекты конкурентного права (расследования, проверки, дела о нарушениях, процессы возможного освобождения от ответственности, получение разрешений на концентрацию, юридический аудит на предмет соблюдения конкурентного законодательства, судебные разбирательства в нарушениях антимонопольного законодательства, консультации по вопросам дистрибуции и анализ договоров в контексте антимонопольного права, государственные закупки) и регуляторные вопросы.

«Ми благодарны клиентам за доверие к нашим знаниям и опыту, гордимся признанием и благодарны нашим коллегам по рынку за поддержку». «Юбилей – это повод гордиться успехом проделанной работы, наметить новые цели и двигаться дальше к покорению новых вершин», – отмечает управляющий партнер CLACIS Антонина Ягольник.