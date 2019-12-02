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Юнкер в письме к Порошенко отметил, что ЕС внимательно следит за ситуацией со свободой слова в Украине

Новости » Политика     02.12.2019 - 17:25
Юнкер в письме к Порошенко отметил, что ЕС внимательно следит за ситуацией со свободой слова в Украине
Фото: Жан-Клод Юнкер (eurosolidarity.org)

Юнкер выразил благодарность Порошенко за плодотворное сотрудничество

Европейский союз будет внимательно следить за развитием ситуации с защитой свободы СМИ в Украине и будет поднимать этот вопрос перед украинской властью. В об этом сообщил президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер в своем письме в адрес председателя политической партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Как отмечается, в ответ на беспокойство пятого президента Украины о давлении, оказываемом на телеканал "Прямой", президент Еврокомиссии подчеркнул, что Евросоюз придает большое значение защите свободы СМИ и свободы выражения; ценностям, которые составляют фундамент любой демократической страны.

В канун передачи полномочий новому составу Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил благодарность Петру Порошенко за плодотворное сотрудничество и подтвердил важность продолжения курса Украины на политическую ассоциацию и экономическую интеграцию с Евросоюзом.

Как сообщается, "в связи с началом открытого политического давления на телеканал "Прямой"" пятый президент Украины и председатель политической партии "Европейская солидарность" 8 ноября обратился с письмами в адрес руководства институтов Европейского Союза, Совета Европы, ОБСЕ, а также Европейской народной партии с просьбой призвать украинскую власть прекратить нарушение основных прав и свобод, в частности свободы СМИ, а также не сворачивать курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

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Новости Украины свобода словаЖан-Клод ЮнкерЕвропейская солидарность
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