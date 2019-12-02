Юнкер у листі до Порошенка наголосив, що ЄС уважно стежить за ситуацією зі свободою слова в Україні

Фото: Жан-Клод Юнкер (eurosolidarity.org)

Юнкер висловив вдячність Порошенку за плідну співпрацю

Європейський союз уважно стежитиме за розвитком ситуації із захистом свободи ЗМІ в Україні і порушуватиме це питання перед українською владою. У про це повідомив президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер у своєму листі на адресу голови політичної партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Як зазначається, у відповідь на занепокоєння п’ятого президента України щодо тиску, який чиниться на телеканал "Прямий", президент Єврокомісії наголосив, що Євросоюз надає вагомого значення захисту свободи ЗМІ та свободи висловлювання; цінностям, які складають фундамент будь-якої демократичної країни.

У переддень передачі повноважень новому складу Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив вдячність Петру Порошенку за плідну співпрацю та підтвердив важливість продовження курсу України на політичну асоціацію та економічну інтеграцію з Євросоюзом.

Як повідомляється, "у зв’язку із початком відкритого політичного тиску на телеканал "Прямий"" п’ятий президент України та голова політичної партії "Європейська солідарність" 8 листопада звернувся з листами на адресу керівництва інституцій Європейського Союзу, Ради Європи, ОБСЄ, а також Європейської народної партії з проханням закликати українську владу припинити порушення основних прав і свобод в Україні, зокрема свободи ЗМІ, а також не згортати курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію.