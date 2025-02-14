Юний ірландець переписав історію єврокубків: що сталося у Лізі конференцій (відео)

Найтитулованіший клуб Ірландії на виїзді мінімально здолав суперника (1:0). Єдиний гол у матчі на 57-й хвилині забив форвард гостей Майкл Нунен.

Це була б абсолютно пересічна подія, якби не вік автора голу: йому всього 16. Нунен таким чином встановив новий рекорд єврокубків, ставши наймолодшим голеадором усіх континентальних клубних змагань в історії.

Якщо бути абсолютно точним, Нунену на момент взяття воріт (13 лютого 2025 року) було 16 років та 197 днів. Він на 21 день побив попереднє досягнення бельгійця Ромелу Лукаку, який забивав за "Андерлехт" уже в далекому 2009-му. Також ірландський тінейджер залишив за спиною таких майстрів як Ікер Муньяїн, Ансу Фаті та Ламін Ямаль.

Хто такий Макл Нунен

Народився в Дубліні в 2008 році. Починав у юнацьких командах ірландських клубів "Балліулстер Юнайтед" та "Сент-Патрікс". В останньому дебютував на дорослому рівні в жовтні минулого року.

15 січня перейшов до "Шемрок Роверс" і вже в дебютній грі за нову команду прославився унікальним досягненням. Ще коли грав за "Сенрт-Патрікс" у ірландських та британських ЗМІ була інформація, що юним форвардом цікавиться "Манчестер Сіті".

Нунен ще не грав за національну збірну своєї країни, але активно залучався до юнацьких команд. Там показав неабиякі бомбардирські здібності. Зокрема, в складі Ірландії U-15 забив у 13-ти матчах 8 голів. А в збірній 16-річних його показник – 11 голів у 12-ти іграх.