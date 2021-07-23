ЮНЕСКО не включил Большой Барьерный риф в список Всемирного наследия, находящихся под угрозой

Большой Барьерный риф в этом году не войдет в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой исчезновения. Власти Австралии должны будут представить в феврале 2022 года новый доклад о состоянии рифа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24 .

На заседании комитета всемирного наследия под председательством Китая делегаты проголосовали за то, чтобы не переводить Большой Барьерный риф в категорию "в опасности".

"Позвольте мне искренне поблагодарить уважаемых делегатов за признание приверженности Австралии делу защиты Большого Барьерного рифа", - прокомментировал решение ЮНЕСКО министр охраны окружающей среды Австралии Сюзан Лей.

Комитет попросил Австралию представить в феврале 2022 года новый доклад о состоянии Большого Барьерного рифа. Кроме того, ЮНЕСКО призвал направить в страну мониторинговую миссию для изучения нынешнего состояния рифа.

Напомним, ранее в ЮНЕСКО отмечали, что последствия глобального потепления может ощутить и Большой Барьерный риф и призвали власти Австралии усилить меры по защите рифа.