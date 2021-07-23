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ЮНЕСКО не включил Большой Барьерный риф в список Всемирного наследия, находящихся под угрозой

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Сидней, Пятница 23 июля 2021 17:49
ЮНЕСКО не включил Большой Барьерный риф в список Всемирного наследия, находящихся под угрозой Фото: Большой Барьерный риф (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Большой Барьерный риф в этом году не войдет в список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой исчезновения. Власти Австралии должны будут представить в феврале 2022 года новый доклад о состоянии рифа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

На заседании комитета всемирного наследия под председательством Китая делегаты проголосовали за то, чтобы не переводить Большой Барьерный риф в категорию "в опасности".

"Позвольте мне искренне поблагодарить уважаемых делегатов за признание приверженности Австралии делу защиты Большого Барьерного рифа", - прокомментировал решение ЮНЕСКО министр охраны окружающей среды Австралии Сюзан Лей.

Комитет попросил Австралию представить в феврале 2022 года новый доклад о состоянии Большого Барьерного рифа. Кроме того, ЮНЕСКО призвал направить в страну мониторинговую миссию для изучения нынешнего состояния рифа.

Напомним, ранее в ЮНЕСКО отмечали, что последствия глобального потепления может ощутить и Большой Барьерный риф и призвали власти Австралии усилить меры по защите рифа.

Большой Барьерный риф, простирающийся на 2,3 тысячи километров вдоль северо-восточного побережья Австралии, попал в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1981 году. После того как в 2017 году ЮНЕСКО впервые подняла вопрос об угрозе для этого объекта.

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