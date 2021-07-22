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ЮНЕСКО решил, будет ли Венеция в списке памятников под угрозой исчезновения

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Венеция, Четверг 22 июля 2021 20:35
ЮНЕСКО решил, будет ли Венеция в списке памятников под угрозой исчезновения Фото: ЮНЕСКО решил не вносить Венецию в список памятников под угрозой (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

ЮНЕСКО приняло решение не включать итальянский туристический город Венецию в свой список культурных и природных объектов, находящихся под угрозой исчезновения. Такое решение біло принято после объявленного запрета на проход больших круизных судов через некоторые части Венецианской лагуны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Ответственный комитет Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) объяснил свое решение, сославшись на недавний запрет круизных лайнеров и планируемые меры по долгосрочному решению проблемы судоходства, отдавая предпочтение вариантам за пределами лагуны и заходам в другие порты региона.

ЮНЕСКО обеспокоена влиянием туризма и круизной индустрии и потенциальным ущербом для зданий, а также запланированными инфраструктурными и строительными проектами в Венеции.

Также было упомянуто влияние изменения климата и экстремальных погодных явлений на лагуну и здания.

Отметим, что около недели назад правительство Италии приняло постановление о запрете на проход крупных круизных судов через Венецианскую лагуну с 1 августа. Запрет также распространяется на суда, превышающие определенные нормы выбросов. Другие суда, однако, могут продолжать проходить через лагуну.

На протяжении многих лет активисты, местные жители и представители туристической индустрии ведут борьбу за круизные суда в лагуне. Она состоит из нескольких небольших полос суши и островов и в значительной степени отрезана от открытого моря.

Здесь также находится исторический центр Венеции с его туристическими достопримечательностями.

С 1987 года Венеция и лагуна имеют желанный статус Всемирного наследия.

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