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ЮНЕСКО вирішив, чи буде Венеція в списку пам'яток під загрозою зникнення

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Венеція, Четвер 22 липня 2021 20:35
ЮНЕСКО вирішив, чи буде Венеція в списку пам'яток під загрозою зникнення Фото: ЮНЕСКО вирішив не вносити Венецію до списку пам'яток під загрозою (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

ЮНЕСКО прийняло рішення не включати італійське туристичне місто Венецію в свій список культурних і природних об'єктів, що знаходяться під загрозою зникнення. Таке рішення було прийнято після оголошеної заборони на прохід великих круїзних суден через деякі частини Венеціанської лагуни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

Відповідальний комітет організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) пояснив своє рішення, пославшись на недавню заборону круїзних лайнерів і плановані заходи щодо довгострокового вирішення проблеми судноплавства, віддаючи перевагу варіантам за межами лагуни і заходам в інші порти регіону.

ЮНЕСКО стурбована впливом туризму та круїзної індустрії та потенційним збитком для будівель, а також запланованими інфраструктурними та будівельними проектами у Венеції.

Також було згадано вплив зміни клімату та екстремальних погодних явищ на лагуну та будівлі.

Зазначимо, що близько тижня тому уряд Італії прийняв постанову про заборону на прохід великих круїзних суден через Венеціанську лагуну з 1 серпня. Заборона також поширюється на судна, що перевищують певні норми викидів. Інші судна, однак, можуть продовжувати проходити через лагуну.

Протягом багатьох років активісти, місцеві жителі та представники туристичної індустрії ведуть боротьбу за круїзні судна в лагуні. Вона складається з декількох невеликих смуг суші і островів і значною мірою відрізана від відкритого моря.

Тут також знаходиться історичний центр Венеції з його туристичними пам'ятками.

З 1987 року Венеція і лагуна мають бажаний статус всесвітньої спадщини.

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