ЮНЕСКО рекомендує додати Венецію до списку "під загрозою зникнення"

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури заявила, що Венецію варто додати до списку об’єктів всесвітньої спадщини, які знаходяться під загрозою зникнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

У звіті ЮНЕСКО йдеться, що влада, яка займається надзвичайною ситуацією в місті, не має стратегії подолання загрози зміни клімату. Глобальне потепління має руйнівний вплив, викликаючи підвищення рівня моря, тому Венеція, яка оточена водою, дуже вразлива до повеней.

Крім того, щороку Венецію відвідують близько 28 млн туристів. За даними організації, це призводить до все більшого розширення, розбудови міста, що, у свою чергу, завдає шкоди. В ЮНЕСКО вважають, що багатоповерхові будинки можуть мати "негативний візуальний вплив" на Венецію.

Реакція влади Венеції

Речник муніципалітету міста сказав, що вони "уважно ознайомляться" із пропозицією та обговорять це з італійським урядом.

"Вони не дають нам жодного фінансування для внесення змін, усе, що вони роблять, це критикують… Ніби Венеції потрібно, щоб ЮНЕСКО став об’єктом всесвітньої спадщини! Нам потрібно більше дій і менше слів", - заявив колишній мер Венеції Массімо Качіарі.

Проблема із водою в Гранд-каналі Венеції

Наприкінці травня 2023 року, вода у Гранд-каналі італьйського міста стала яскраво-зеленого кольору. У зв'язку з цим місцева поліція почала розслідування.

Уряд Італії прийняв рішення заборонити великим кораблям, таким як круїзні лайнери курсувати каналом Сан-Марко у Венеції.