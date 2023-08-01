ЮНЕСКО рекомендует добавить Венецию в список "под угрозой исчезновения"

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры заявила, что Венецию следует добавить в список находящихся под угрозой исчезновения объектов всемирного наследия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

В отчете ЮНЕСКО говорится, что власти, занимающиеся чрезвычайной ситуацией в городе, не имеют стратегии преодоления угрозы изменения климата. Глобальное потепление оказывает разрушительное влияние, вызывая повышение уровня моря, поэтому Венеция, окруженная водой, очень уязвима к наводнениям.

Кроме того, ежегодно в Венецию посещают около 28 млн туристов. По данным организации, это приводит к все большему расширению, развитию города, что, в свою очередь, наносит ущерб. В ЮНЕСКО считают, что многоэтажные дома могут оказать "отрицательное визуальное влияние" на Венецию.

Реакция властей Венеции

Представитель муниципалитета города сказал, что они "внимательно ознакомятся" с предложением и обсудят это с итальянским правительством.

"Они не дают нам никакого финансирования для внесения изменений, все, что они делают, это критикуют… Будто бы Венеции нужно, чтобы ЮНЕСКО стал объектом всемирного наследия! Нам нужно больше действий и меньше слов", - заявил бывший мэр Венеции Массимо Качиари.

Проблема с водой в Гранд-канале Венеции

В конце мая 2023 года вода в Гранд-канале итальянского города стала ярко-зеленого цвета. В связи с этим местная полиция начала расследование.

Правительство Италии приняло решение запретить большим кораблям, таким как круизные лайнеры курсировать по каналу Сан-Марко в Венеции.