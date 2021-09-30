ЮНЕСКО призвала Британию вернуть скульптуры Парфенона в Грецию

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) призвала вернуть скульптуры Парфенона из Британского музея в Грецию. Ранее Афины написали петицию, призывающую вернуть мраморные скульптуры с другими сохранившимися артефактами древней цитадели в Музее Акрополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini .

"Наряду с рекомендацией, которая была выпущена, ссылаясь на плохие условия экспозиции, в которых скульптуры хранятся в Британском музее, Греция также добилась решения Межправительственного комитета, которое касается конкретно возвращения скульптур Парфенона", - сказала министр культуры Греции Лина Мендони через день после того, как в Париже завершилась 22-я сессия Межправительственного комитета ЮНЕСКО по содействию возвращению культурных ценностей.

По ее словам, комитет призвал Соединенное Королевство немедленно пересмотреть свою позицию относительно возврата древнегреческих скульптур на их родину.

"Комитет срочно призывает Великобританию пересмотреть свою позицию и вступить в дискуссию с Грецией, признавая, что этот вопрос (возврата скульптур, - ред.) носит межправительственный характер - в отличие от заявлений британской стороны, что это дело Британского музея - и, главным образом, что Греция имеет обоснованное и законное право требовать возвращения скульптур на место их рождения", - добавила министр, назвав решение "особенно важным событием".

Петиция Греции о возвращении скульптур Парфенона приобрела дополнительную актуальность после сообщений о протечках воды и плесени в галерее, где они хранятся в Британском музее.