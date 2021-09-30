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ЮНЕСКО закликала Британію повернути скульптури Парфенони до Греції

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Четвер 30 вересня 2021 19:09
ЮНЕСКО закликала Британію повернути скульптури Парфенони до Греції Фото: ЮНЕСКО закликала Британію повернути скульптури Парфенона в Грецію (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) закликала повернути скульптури Парфенони з Британського музею до Греції. Раніше Афіни написали петицію, яка закликає повернути мармурові скульптури з іншими збереженими артефактами стародавньої цитаделі в Музеї Акрополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

"Поряд з рекомендацією, яка була випущена, посилаючись на погані умови експозиції, в яких скульптури зберігаються в Британському музеї, Греція також домоглася рішення Міжурядового комітету, яке стосується конкретно повернення скульптур Парфенони", - сказала міністр культури Греції Ліна Мендоні через день після того, як в Парижі завершилася 22-а сесія Міжурядового комітету ЮНЕСКО щодо сприяння поверненню культурних цінностей.

За її словами, комітет закликав Сполучене Королівство негайно переглянути свою позицію щодо повернення давньогрецьких скульптур на їхню батьківщину.

"Комітет терміново закликає Великобританію переглянути свою позицію і вступити в дискусію з Грецією, визнаючи, що це питання (повернення скульптур, - ред.) носить міжурядовий характер - на відміну від заяв британської сторони, що це справа Британського музею - і, головним чином, що Греція має обґрунтоване і законне право вимагати повернення скульптур на місце їх народження", - додала міністр, назвавши рішення "особливо важливою подією".

Петиція Греції про повернення скульптур Парфенони набула додаткової актуальності після повідомлень про протікання води і цвілі в галереї, де вони зберігаються в Британському музеї.

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