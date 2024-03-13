У ЮНЕСКО оцінили збитки науковій інфраструктурі України

Вторгнення Росії в лютому 2022 року завдало серйозної шкоди науковим установам України, особливо університетам, і ЮНЕСКО наголошує на необхідності подальшого захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь ЮНЕСКО.

Загальна вартість відновлення державної наукової інфраструктури України наразі становить понад 1,26 млрд доларів.

"Оскільки ситуація стає дедалі критичнішою для наукового співтовариства, ми маємо захищати і підтримувати їхні дослідження в Україні", - заявила Одрі Азулай, генеральний директор ЮНЕСКО.

За останні два роки було пошкоджено або зруйновано 1443 будівлі, що відносяться до 177 установ, причому найбільше постраждали будівлі в східній частині Харківської області. Тільки на ремонт будівлі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого в Харкові знадобиться майже 120 млн доларів.

Крім того, відновлення або заміна пошкодженого наукового обладнання обійдеться в суму трохи більше 45 млн доларів.

Тоді як у звіті ЮНЕСКО наведено структурний збиток, реальна ціна війни з наукою набагато вища.

Крім цього, у доповіді ЮНЕСКО йдеться про величезну кількість переміщених українських вчених: 4887 осіб переїхали в інші країни.

Збитки України від російського вторгнення

Україні знадобиться 9 млрд доларів протягом наступних 10 років, щоб відновити свою культуру та туристичний сектор. Дворічна війна з Росією вже завдала Києву збитків понад 19,6 млрд доларів у вигляді доходів від туризму.

Крім того, за час повномасштабного вторгнення Росії навколишнє середовище України зазнало збитків на суму 2,2 трлн гривень.

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