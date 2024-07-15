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Юнацька збірна України на старті чемпіонату Європи: склад, суперники та перспективи

Ларн, Понеділок 15 липня 2024 18:15
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Юнацька збірна України на старті чемпіонату Європи: склад, суперники та перспективи Фото: Юні "синьо-жовті" готові до звершень (uaf.ua)
Автор: Антон Федорців

Збірна України U-19 розпочне виступи на Євро-2024. Турнір приймуть два міста Північної Ірландії – Белфаст і Ларн.

Усе найважливіше навколо юнацького чемпіонату Європи за участі збірної України – в підбірці РБК-Україна.

"Синьо-жовті" стартують на турнірі 15 липня. Перший суперник – юнацька збірна Північної Ірландії. Старт зустрічі запланований на 21:00 за київським часом.

Збірна України U-19 позмагається за дві путівки в півфінал змагань від групи A. Усі чотири учасники плей-офф завоюють місця на ЧС-2025 серед 20-річних. До них також приєднається сильніша з третіх команд обох квартетів. У групі B змагатимуться юнацькі команди Данії, Франції, Іспанії та Туреччини.

Де дивитися матчі юнацької збірної України на Євро-2024

Усі поєдинки юнацької команди на території України наживо покаже "Суспільне Спорт". Трансляції будуть доступні на спеціалізованому каналі, онлайн-платформі та регіональних телеканалах "Суспільного".

Склад збірної України U-19 на Євро-2024

Тренерський штаб юнацької команди "синьо-жовтих" на чолі з Дмитром Михайленком узяв на чемпіонат 22-х виконавців. До фінального списку потрапили 2 воротарі, 7 оборонців, 10 півзахисників і 3 нападники. Найбільшого представництва в збірній досягнуло київське "Динамо" – 4 футболісти. До фінальної заявки потрапили п'ятеро легіонерів із чемпіонатів Німеччини й Англії.

Склад юнацької збірної України U-19 на чемпіонат Європи-2024 (із ігровими номерами):

Воротарі: 1. Бакус ("Рух"), 12. Крапивцов ("Дніпро-1")

Захисники: 2. Дрозд ("Шахтар"), 3. Єрмачков ("Вердер"), 4. Дігтярь ("Металіст"), 5. Огарков ("Шахтар"), 14. Михавко ("Динамо"), 20. Гусєв ("Динамо"), 21. Мельниченко ("Карпати")

Півзахисники: 6. Обінайя ("Металіст 1925"), 8. Ващенко ("Олександрія"), 10. Маткевич ("Динамо"), 11. Кревсун ("Боруссія" Д), 15. Тутєров ("Сандерленд"), 17. Гаджиєв ("Дніпро-1"), 18. Синчук ("Металіст"), 22. Цуканов ("Шахтар")

Нападники: 7. Шевченко ("Вотфорд"), 9. Пономаренко ("Динамо"), 19. Богданов ("Динамо" Дрезден)

Юнацька збірна України на старті чемпіонату Європи: склад, суперники та перспективи

Суперники збірної України U-19 на Євро-2024

Упродовж тижня команда Михайленка зустрінеться з трьома суперниками. "Синьо-жовті" на груповому етапі змагань протистоятимуть одноліткам із Північної Ірландії, Норвегії та Італії. До 1/2 фіналу проб'ються дві найкращі збірні квартету.

На фінальному етапі кваліфікації Україна U-19 здобула три перемоги в трьох поєдинках. Юні українці розібралися з Північною Македонією (2:0), а потім здобули дві розгромні перемоги – над Латвією і Швейцарією (по 3:0). Максимум очок набрала й "Скуадра Адзурра", а скандинави обмежилися сімома пунктами. Північна Ірландія U-19 автоматично потрапила на турнір у статусі господаря.

Список юнацької збірної України на чемпіонаті Європи-2024:

  • Північна Ірландія U-19 – Україна U-19, 15 липня, 21:00
  • Норвегія U-19 – Україна U-19, 18 липня, 17:30
  • Україна U-19 – Італія U-19, 21 липня, 21:00

Прогноз букмекерів на виступ юнацької збірної України на Євро-2024

У поєдинку проти збірної Північної Ірландії "синьо-жовті" стали однозначним фаворитом. Букмекерська контора Favbet виставила на перемогу української команди доволі скромний коефіцієнт 1,58. Натомість імовірний успіх "Зелено-білої армії" оцінили балом 5,90. Навіть нічия трохи вірогідніша з кефом 4,40.

До слова, раніше пригадали історію протистоянь України з майбутніми суперниками в Лізі націй.

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