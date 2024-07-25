Юнацька збірна України поступилася у півфіналі чемпіонату Європи-2024

Збірна України U-19 зазнала мінімальної поразки від французьких однолітків у рамках 1/2 фіналу європейської першості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Чемпіонат Європи U-19, 1/2 фіналу
Франція – Україна – 1:0
Гол: Атангана Едоа, 61
Обидві команди розпочали матч обережно. Небезпечного моменту довелося зачекати до 19-ї хвилини. Це Михавко на дальній стійці не зумів результативно замкнути в незахищені ворота навіс Цуканова.
Час від часу ініціатива переходила до французів. Утім, до перерви гостротою "триколірні" не відзначилися. Натомість Україна U-19 ледь не оформила гол у роздягальню. Гусєв класно пробив із правого краю штрафного, але м'яч поцілив у поперечину.
Зі стартом другого тайму французька збірна додала в активності. Ось Крапивцов перевів на кутовий постріл Буабре зі штрафного під поперечину. А згодом голкіпер "синьо-жовтих" парирував удар Атангана Едоа з меж карного майданчика.
Тиск приніс плоди на 61-й хвилині. Франція U-19 повела в рахунку завдяки стандарту. Маюлу подав кутовий до центру штрафного, звідки той же Атангана Едоа головою спрямував м'яч у сітку воріт української команди.
До фінального свистка "синьо-жовті" створили лише один небезпечний момент. У доданий арбітром час Тутєров пробив із дистанції повз стійку, тож поразку підопічних Дмитра Михайленка можна вважати заслуженою. Проте, головне завдання – вихід на ЧС-2025 серед 20-річних юнацька збірна України виконала.
До слова, напередодні футбольна збірна України поступилася Іраку на початку Олімпійських ігор-2024.
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