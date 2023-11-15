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Юнацька збірна України з перемоги над Мальтою стартувала у відборі до Євро-2024

Та-Калі, Середа 15 листопада 2023 14:50
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Юнацька збірна України з перемоги над Мальтою стартувала у відборі до Євро-2024 Фото: "Синьо-жовті" тричі покарали острів'ян (timesofmalta.com)
Автор: Антон Федорців

Збірна України U-19 упевнено розібралася з мальтійськими однолітками на початку кваліфікаційного турніру до чемпіонату Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Євро-2024, кваліфікація, група 7

Україна U-19 – Мальта U-19 – 3:1

Голи: Мануйлов, 17, Аттард, 71 (автогол), Тутєров, 88 – Пономаренко, 59 (автогол)

"Синьо-жовті" зуміли оформити швидкий м'яч. На 17-й хвилині Мануйлов відкрив рахунок класним прямом ударом зі штрафного. Згодом подвоїти перевагу команди Олега Кузнецова мали можливості Тутєров і Пономаренко. Перший не зміг переграти кіпера, а другий промахнувся.

А на старті другої половини острів'яни курйозно зрівняли цифри на табло. Це Барбара подав кутовий, а той же Пономаренко зрізав м'яч у власні ворота. Реабілітуватися за цей промах нападник київського "Динамо" зумів на 71-й хвилині, коли скористався стандартом із рикошетом від Аттарда.

Добили ж "лицарів" українці під завісу зустрічі. Мельниченко після відбору прорвався правим флангом і віддав до карної зони на Тутєрова. Той замахом прибрав оборонця і поцілив у правий кут – 3:1 у підсумку.

Міні-турнір на Мальті триватиме тиждень. "Синьо-жовті" проведуть ще два матчі. На 18 листопада призначений поєдинок проти Косова U-19, а на 21 листопада – проти Словаччини U-19.

До слова, раніше зібрали топ-5 найвпливовіших жінок українського футболу.

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