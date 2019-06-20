На ЮГОКе планируют модернизировать все секции на обогатительных фабриках

На второй рудообогатительной фабрике Южного ГОКа капитально отремонтировали технологическую секцию №13, что стало одним из самых масштабных инвестиционных проектов этого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Согласно информации на сайте, в модернизацию объекта комбинат вложил почти 400 млн грн. Все технологические секции на двух фабриках планируется модернизировать к 2022 году.

К обновлению секции приступили осенью прошлого года. Сообщается, что за время ремонта почти на всех технологических участках установили новое оборудование. Среди новинок – высокоэффективные гидроциклоны от мирового производителя – компании MULTOTEC. Их использование в технологии обогащения позволяет наиболее эффективно выделять из сырья железо, что улучшает качество готовой продукции – железорудного концентрата.

Также отремонтировали железобетонные конструкции, заменили крышу основного корпуса фабрики. Технологический персонал теперь работает в более безопасных и комфортных условиях.

Как сообщил генеральный директор Южного ГОКа Константин Федин, в 2019 году на предприятии реализуют масштабную инвестиционную программу.

"На ремонты и строительство новых объектов направим около 2,5 млрд грн. Ежегодно значительную часть средств мы используем для модернизации обогатительных фабрик. За последние девять лет на комбинате капитально отремонтировали 12 технологических секций. Согласно стратегии развития предприятия, до 2022 года мы планируем обновить все технологические секции на двух фабриках", - рассказал Федин.