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На юге ВСУ уничтожили десятки россиян и РСЗО "Ураган"

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Херсонская область, Среда 29 июня 2022 04:04
На юге ВСУ уничтожили десятки россиян и РСЗО "Ураган" Фото: На юге ВСУ уничтожили десятки россиян и РСЗО Ураган (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины на юге нанесли пять авиаударов, ликвидировали 22 россиянина и РСЗО "Ураган".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".

Также уничтожены три единицы бронированной и пять другой автомобильной техники, и два склада боеприпасов.

Россияне атаковали парой ударных вертолетов Ка-52 окраины Александровки в Херсонской области, в ответ ВСУ пять раз применили авиацию, в частности в районе админграницы Николаевской и Херсонской областей.

Отмечается, что наши штурмовики и вертолеты нанесли удары по скоплению вражеской силы и техники, опорному пункту и ЗРК "Стрела-10".

Напомним, ранее начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что украинцы должны увидеть "видимые результаты" контрнаступления в оккупированной Херсонской области с августа.

При этом в СНБО и Генштабе ВСУ призвали не распространять информацию о передвижении наших бойцов в Херсонской области.

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