На півдні ЗСУ за ніч знищили кілька ворожих складів із боєприпасами та паливом

Фото: ЗСУ знищуюють склади окупантів з боєприпасами та пальним (Getty Images)

Українські захисники продовжують атакувати російських окупантів на півдні. За минулу ніч ЗСУ знищили декілька складів із боєприпасами та паливом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують посилений вогневий контроль транспортних та логістичних об’єктів, на які розраховує ворог у своїх стратегічних планах", - йдеться у повідомленні. Вночі українським воїнам вдалося знищити російські склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів в Бериславському районі Херсонської області. Водночас у Новій Каховці критично зменшено запаси пального окупантів і максимально ускладнено транспортне сполучення.