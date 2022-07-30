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На півдні ЗСУ за ніч знищили кілька ворожих складів із боєприпасами та паливом

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Херсонська область, Субота 30 липня 2022 14:11
На півдні ЗСУ за ніч знищили кілька ворожих складів із боєприпасами та паливом Фото: ЗСУ знищуюють склади окупантів з боєприпасами та пальним (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники продовжують атакувати російських окупантів на півдні. За минулу ніч ЗСУ знищили декілька складів із боєприпасами та паливом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують посилений вогневий контроль транспортних та логістичних об’єктів, на які розраховує ворог у своїх стратегічних планах", - йдеться у повідомленні.

Вночі українським воїнам вдалося знищити російські склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів в Бериславському районі Херсонської області.

Водночас у Новій Каховці критично зменшено запаси пального окупантів і максимально ускладнено транспортне сполучення.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що ЗСУ знищили п'ять ворожих цілей у Херсонській області, серед них важливий залізничний вузол у Брилівці.

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