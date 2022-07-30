На півдні ЗСУ за ніч знищили кілька ворожих складів із боєприпасами та паливом
Українські захисники продовжують атакувати російських окупантів на півдні. За минулу ніч ЗСУ знищили декілька складів із боєприпасами та паливом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.
"Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують посилений вогневий контроль транспортних та логістичних об’єктів, на які розраховує ворог у своїх стратегічних планах", - йдеться у повідомленні.
Вночі українським воїнам вдалося знищити російські склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів в Бериславському районі Херсонської області.
Водночас у Новій Каховці критично зменшено запаси пального окупантів і максимально ускладнено транспортне сполучення.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що ЗСУ знищили п'ять ворожих цілей у Херсонській області, серед них важливий залізничний вузол у Брилівці.
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