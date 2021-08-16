Не только на юге: в Украине заявили о проблемах с засухой в центре стране

По его словам, нужно заложить основы реализации ирригационной реформы.

"Без этого мы будем просто терять огромные массивы наших черноземов. Деградация земель, ветровая, водная эрозия, опустынивание земель, - это то, что будет приводить к потери экономической активности", - отметил министр.

Лещенко подчеркнул, что почти половина Черкасской области в прошлом году пережила экстремальную засуху.

"Для реализации реформы водохозяйственной отрасли будет создан национальный оператор, который будет управлять магистральными каналами, насосными станциями и формировать кооперативы водопользователей - малых и средних фермеров - которые смогут получать государственную компенсацию стоимости оборудования", - отметил министр.

По его словам, этот оператор будет публичной акционерной компанией с международными стандартами корпоративного управления. Он сможет привлекать проектное финансирование, в том числе и через институты Соединенных Штатов.