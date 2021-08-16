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Не только на юге: в Украине заявили о проблемах с засухой в центре стране

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Вашингтон, Понедельник 16 августа 2021 15:57
Не только на юге: в Украине заявили о проблемах с засухой в центре стране Фото: министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил об острой проблеме глобального потепления в центральной части страны. По его словам, проблемы с засухой и изменением климата остро стоят не только в южной части Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова министра в интервью "Голосу Америки".

По его словам, нужно заложить основы реализации ирригационной реформы.

"Без этого мы будем просто терять огромные массивы наших черноземов. Деградация земель, ветровая, водная эрозия, опустынивание земель, - это то, что будет приводить к потери экономической активности", - отметил министр.

Лещенко подчеркнул, что почти половина Черкасской области в прошлом году пережила экстремальную засуху.

"Для реализации реформы водохозяйственной отрасли будет создан национальный оператор, который будет управлять магистральными каналами, насосными станциями и формировать кооперативы водопользователей - малых и средних фермеров - которые смогут получать государственную компенсацию стоимости оборудования", - отметил министр.

По его словам, этот оператор будет публичной акционерной компанией с международными стандартами корпоративного управления. Он сможет привлекать проектное финансирование, в том числе и через институты Соединенных Штатов.

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