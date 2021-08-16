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Не тільки на півдні: в Україні заявили про проблеми із посухою в центрі країні

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Вашингтон, Понеділок 16 серпня 2021 15:57
Не тільки на півдні: в Україні заявили про проблеми із посухою в центрі країні Фото: міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко заявив про гостру проблему глобального потепління в центральній частині країни. За його словами, проблеми із посухою та зміною клімату гостро стоять не лише у південній частині України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова міністра в інтерв'ю "Голосу Америки".

За його словами, потрібно закласти основи реалізації іригаційної реформи.

"Без цього ми будемо просто втрачати величезні масиви наших чорноземів. Деградація земель, вітрова, водна ерозія, опустелювання земель, - це те, що буде призводити до втрати економічної активності", - зазначив міністр.

Лещенко наголосив, що майже половина Черкаської області минулого року пережила екстремальну засуху.

"Для реалізації реформи водогосподарської галузі буде створено національного оператора, який управлятиме магістральними каналами, насосними станціями і формувати кооперативи водокористувачів - малих та середніх фермерів - які зможуть отримувати державну компенсацію вартості обладнання", - зауважив міністр.

За його словами, цей оператор буде публічною акціонерною компанією з міжнародними стандартами корпоративного управління. Він зможе залучати проектне фінансування, у тому числі й через інституції Сполучених Штатів.

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