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На юге Нидерландов наводнение прорвало дамбу, людей массово эвакуируют

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Пятница 16 июля 2021 17:59
На юге Нидерландов наводнение прорвало дамбу, людей массово эвакуируют Фото: наводнение в Западной Европе (twitter.com/Francescorocca)
Автор: РБК-Украина

Наводнение на юге Нидерландов прорвало дамбу, сотни людей эвакуированы. Ситуация ухудшается на фоне сильных дождей в Западной Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что дамбу прорвало в районе городка Меерсен, вода разрушает инфраструктуру всего региона. Службы экстренной помощи объявили, что паводковые воды вот-вот затопят окрестные поселки Бунде, Вулвамес, Броммелен и Геулле. Людей призвали эвакуироваться в безопасные места, но перед этим отключить свет и газ.

Ожидается, что наводнение затронет около 3 000 человек. Премьер-министр Марк Рютте уже объявил наводнение в провинции Лимбург национальным бедствием. Сотни пожарных и солдат задействованы в укреплении дамб и эвакуации жителей.

По заявлению местных властей, уровень воды в Маасе и Руре накануне достиг рекордных уровней, превзойдя те, которые привели к крупным наводнениям в 1993 и 1995 годах.

Пик этого наводнения ожидается сегодня вечером. Возможно, будет эвакуирована больница в городе Венло.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия из-за наводнений объявила режим военной катастрофы, там погибли уже более 100 человек.

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