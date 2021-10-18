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На юге Испании перевернулась лодка с мигрантами: 12 человек пропали без вести

Автор: Наталья Скороход

На юге Испании перевернулась лодка с мигрантами во время попытки перехода из Алжира. По сообщению испанской береговой охраны, 12 мигрантов пропали без вести, двоих удалось спасти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

аправленный в этот район вертолет заметил в море еще одного мигранта и спас его.

Два мигранта рассказали спасательной команде, что они вместе с 12 другими людьми высадились на берег с пляжа недалеко от Орана на северо-западе Алжира, но в воскресенье утром после отказа двигателя лодка перевернулась.

По сообщению испанской береговой охраны, поиски 12 мигрантов все еще ведутся.

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