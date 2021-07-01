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На юге Испании масштабный пожар. Второй день горят склады с хамоном

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Гранада, Четверг 01 июля 2021 15:58
На юге Испании масштабный пожар. Второй день горят склады с хамоном Фото: пожар на складах хамона в Испании (granadahoy.com/area_metropolitan/ANTONIO_L_JUÁREZ)
Автор: РБК-Украина

В городке Отура на юге Испании второй день горят склады с хамоном. Причины возгорания пока неизвестные, пожарные пытаются потушить огонь.

Об этом пишет местное издание Ahora Granada.

Сообщается, что пожар вспыхнул вчера во второй половине дня, столб густого дыма был виден за несколько километров. Огонь распространился на четыре здания, в одном из которых находится помещение для сушки хамона.

Причины возгорания выясняются, но уже известно, что в результате пожара здания полностью разрушены. Пострадавших нет, риска распространения огня или поражения людей тоже, поскольку объекты находятся в изолированной зоне.

Фото: пожар на складах хамона в Испании (granadahoy.com/area_metropolitan/ANTONIO_L_JUÁREZ)

Также сообщается, что пожарные не сразу приступили к тушению, поскольку опасались возможной утечки аммиака, который используется на производстве хамона в качестве хладагента, и появления токсичных газов. К тушению привлекли военную авиацию.

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