На юге Испании масштабный пожар. Второй день горят склады с хамоном

В городке Отура на юге Испании второй день горят склады с хамоном. Причины возгорания пока неизвестные, пожарные пытаются потушить огонь.

Сообщается, что пожар вспыхнул вчера во второй половине дня, столб густого дыма был виден за несколько километров. Огонь распространился на четыре здания, в одном из которых находится помещение для сушки хамона.

Причины возгорания выясняются, но уже известно, что в результате пожара здания полностью разрушены. Пострадавших нет, риска распространения огня или поражения людей тоже, поскольку объекты находятся в изолированной зоне.

Фото: пожар на складах хамона в Испании (granadahoy.com/area_metropolitan/ANTONIO_L_JUÁREZ)

Также сообщается, что пожарные не сразу приступили к тушению, поскольку опасались возможной утечки аммиака, который используется на производстве хамона в качестве хладагента, и появления токсичных газов. К тушению привлекли военную авиацию.