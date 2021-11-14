ru ua
Нд, 14 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

На півдні Ірану сталося два потужні землетруси, є жертви

Новость на русском →
Неділя 14 листопада 2021 19:22
На півдні Ірану сталося два потужні землетруси, є жертви Фото: на півдні Ірану сталося два потужні землетруси (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На півдні Ірану сталося два потужні землетруси. Їх магнітуда склала 6,3 і 6,4 балів за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mehr.

Землетруси сталися в Південній іранській провінції Хормозган недалеко від портового міста Бандар-Аббас.

За даними сейсмологічного центру Ірану при Інституті геофізики Тегеранського університету, перший землетрус стався на глибині 18 кілометрів, а другий - на глибині 10 кілометрів.

За повідомленнями, в постраждалі від землетрусу райони направлені рятувальні команди. Землетруси відчувалися в сусідніх провінціях Керман і Фарс, розташованих на північ від провінції Хормозган.

Поштовхи відчувалися також в Об'єднаних Арабських Еміратах і Саудівській Аравії.

"Поштовхи відчувалися в Північній і східній частині Об'єднаних Арабських Еміратів без будь-яких наслідків", - заявили в Національному метеорологічному центрі ОАЕ.

За останніми даними, в результаті землетрусу загинули дві людини, водночас постраждали щонайменше 27 осіб.

Повідомляється про відключення електроенергії та порушення системи телезв'язку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Землетрус
NEWS
В Україні ще майже 14,5 тисяч випадків COVID і понад 400 смертей
В Україні ще майже 14,5 тисяч випадків COVID і понад 400 смертей
DAILY
Китай проти Китаю. Чи буде Вашингтон воювати з Пекіном за незалежність Тайваню
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Китай проти Китаю. Чи буде Вашингтон воювати з Пекіном за незалежність Тайваню