В многоэтажке Донецкой области произошел взрыв: есть пострадавший

Сегодня, 2 декабря в девятиэтажном доме города Покровск (Донецкая область) произошел взрыв. В результате инцидента пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"В 11:51 в микрорайоне Южный города Покровск в квартире на девятом этаже 9-этажного жилого дома произошел взрыв без последующего горения. Разрушений несущих конструкций нет. В результате происшествия травмирован человек", - говорится в сообщении.

О причине взрыва спасатели пока не сообщают. К ликвидации последствий от ГСЧС привлечено 11 человек и 4 единицы техники.

Фото: в многоэтажке Донецкой области произошел взрыв (dsns.gov.ua)