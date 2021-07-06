Из-за ухудшения погоды в Украине обесточены более 40 населенных пунктов
Фото: без света остались населенные пункты в пяти областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине, по состоянию на утро 6 июля, из-за осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь и грозу) без электроснабжения остался 41 населенный пункт. Там сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, без света остались населенные пункты в пяти областях:
- Черкасская - 16,
- Кировоградская - 8,
- Донецкая - 7,
- Николаевская - 7,
- Днепропетровска - 3.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, на сегодня синоптики объявили штормовое предупреждение в южных, восточных и центральных областях. В восточных регионах будет ливень.