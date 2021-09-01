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ЮАР отказалась принимать афганских беженцев: власти назвали причину

Автор: Дмитрий Кузнецов

ЮАР не сможет принять беженцев из Афганистана, которые укрылись от талибов на территории Пакистана и просят убежища в Южной Африке. Как заявили южноафриканские власти, в стране уже проживает значительное число беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как заявили в департаменте международных отношений и сотрудничества ЮАР, последнее время стали поступать заявки от афганских беженцев, которые укрылись от талибов в Пакистане. "Просьба состоит в том, чтобы их разместили в Южной Африке", - уточнили в ведомстве.

Там уточнили, что правительство ЮАР не может удовлетворить эти заявки, поскольку в стране уже проживает значительное число беженцев.

В ведомстве добавили, что афганским беженцам лучше оставаться в первой стране пребывания - Пакистане.

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АфганистанЮАРБеженцы