ЮАР отказалась принимать афганских беженцев: власти назвали причину

ЮАР не сможет принять беженцев из Афганистана, которые укрылись от талибов на территории Пакистана и просят убежища в Южной Африке. Как заявили южноафриканские власти, в стране уже проживает значительное число беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как заявили в департаменте международных отношений и сотрудничества ЮАР, последнее время стали поступать заявки от афганских беженцев, которые укрылись от талибов в Пакистане. "Просьба состоит в том, чтобы их разместили в Южной Африке", - уточнили в ведомстве.

Там уточнили, что правительство ЮАР не может удовлетворить эти заявки, поскольку в стране уже проживает значительное число беженцев.

В ведомстве добавили, что афганским беженцам лучше оставаться в первой стране пребывания - Пакистане.