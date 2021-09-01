ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ЮАР отказалась принимать афганских беженцев: власти назвали причину

Новина українською →
Кейптаун, Среда 01 сентября 2021 22:18
ЮАР отказалась принимать афганских беженцев: власти назвали причину Фото: власти ЮАР отказались принимать беженцев из Афганистана (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

ЮАР не сможет принять беженцев из Афганистана, которые укрылись от талибов на территории Пакистана и просят убежища в Южной Африке. Как заявили южноафриканские власти, в стране уже проживает значительное число беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как заявили в департаменте международных отношений и сотрудничества ЮАР, последнее время стали поступать заявки от афганских беженцев, которые укрылись от талибов в Пакистане. "Просьба состоит в том, чтобы их разместили в Южной Африке", - уточнили в ведомстве.

Там уточнили, что правительство ЮАР не может удовлетворить эти заявки, поскольку в стране уже проживает значительное число беженцев.

В ведомстве добавили, что афганским беженцам лучше оставаться в первой стране пребывания - Пакистане.

Читайте РБК-Украина в Google News
Афганистан ЮАР Беженцы
NEWS
Встреча Зеленского и Байдена началась: о чем будут говорить
Встреча Зеленского и Байдена началась: о чем будут говорить
DAILY
"Талибан" расправил плечи. Что ждет Байдена и Афганистан после выхода войск США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Талибан" расправил плечи. Что ждет Байдена и Афганистан после выхода войск США