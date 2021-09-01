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ПАР відмовилася приймати афганських біженців: влада назвала причину

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Кейптаун, Середа 01 вересня 2021 22:18
ПАР відмовилася приймати афганських біженців: влада назвала причину Фото: влада ПАР відмовилася приймати біженців з Афганістану (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

ПАР не зможе прийняти біженців з Афганістану, які сховалися від талібів на території Пакистану і просять притулку в Південній Африці. Як заявила південноафриканська влада, в країні вже проживає значна кількість біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як заявили в Департаменті міжнародних відносин і співробітництва ПАР, останнім часом стали надходити заявки від афганських біженців, які сховалися від талібів в Пакистані. "Прохання полягає в тому, щоб їх розмістили в Південній Африці", - уточнили у відомстві.

Там уточнили, що уряд ПАР не може задовольнити ці заявки, оскільки в країні вже проживає значна кількість біженців.

У відомстві додали, що афганським біженцям краще залишатися в першій країні перебування - Пакистані.

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