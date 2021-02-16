ЮАР хочет вернуть производителю 1 млн доз вакцины AstraZeneca от коронавируса
Власти Южноафриканской республики (ЮАР) хотят вернуть в Институт сыворотки Индии 1 млн доз вакцины от коронавируса. Разработка принадлежит компании AstraZeneca.
Об этом сообщает газета Economic Times.
Согласно сообщению, ЮАР мотивируют это решение тем, что испытания препарата показали его слабую эффективность в случаях заболевания, протекающих в легкой и умеренной формах, которые вызываются доминирующим в стране вариантом коронавируса 501Y.V2.
Отмечается, что в страну должны были поставить еще 500 тыс. доз вакцины в ближайшие недели.
Ранее глава Минздрава ЮАР Звелини Мкизе заявил, что республика приняла решение перенести начало вакцинации граждан от коронавируса препаратом англо-шведской компании AstraZeneca.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина рассчитывает с 15 февраля получить 500 тысяч доз вакцин AstraZeneca, которую купят за деньги из государственного бюджета.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина от коронавируса прибудет в Украину на этой неделе. По состоянию на пятницу, начался процесс отгрузки COVID-вакцин, которые Украина получит из Индии.
Отметим, что Украина должна получить от индийского предприятия вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Novavax, больше о них - в материале РБК-Украина.