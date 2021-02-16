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ПАР хоче повернути виробникові 1 млн доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу

Новость на русском → Вівторок 16 лютого 2021 06:29
ПАР хоче повернути виробникові 1 млн доз вакцини AstraZeneca від коронавірусу Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Влада Південно-Африканської республіки (ПАР) хоче повернути в Інститут сироватки Індії 1 млн доз вакцини від коронавірусу. Розробка належить компанії AstraZeneca.

Про це повідомляє газета Economic Times.

Згідно з повідомленням, ПАР мотивує це рішення тим, що випробування препарату показали його слабку ефективність у випадках захворювання, що протікають в легкій та помірній формах, які викликаються домінуючим в країні варіантом коронавірусу 501Y.V2.

Наголошується, що в країну мають поставити ще 500 тис. доз вакцини в найближчі тижні.

Раніше глава МОЗ ПАР Звеліні Мкизе заявив, що республіка прийняла рішення перенести початок вакцинації громадян від коронавірусу препаратом англо-шведської компанії AstraZeneca.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна розраховує з 15 лютого отримати 500 тисяч доз вакцин AstraZeneca, яку куплять за гроші з державного бюджету.

Раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що вакцина від коронавірусу прибуде в Україну на цьому тижні. Станом на п'ятницю, почався процес відвантаження COVID-вакцин, які Україна отримає з Індії.

Зазначимо, що Україна повинна отримати від індійського підприємства вакцини від коронавірусу компаній AstraZeneca і Novavax, більше про них - у матеріалі РБК-Україна.

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