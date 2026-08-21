Яйця дорожчають, а гречка знову в "дефіциті": що відбувається в супермаркетах 21 серпня

15:48 21.08.2026 Пт 3 хв

Гречана крупа в одній з мереж залишилася лише в єдиному варіанті по 114 гривень за пачку