YouTube заблокировал два немецких канала Russia Today

Российские пропагандистские каналы были удалены из-за нарушения правил о ложной информации про коронавирус.

"RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной информации о COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube", - уточнили в Google.

Главная пропагандистка Кремля в Telegram заявила, что в ответ Москва должна закрыть немецкие каналы "из самоуважения".

"Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия. Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России DW и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF. Я уже молчу про санкции к самому YouTube", - написала она.