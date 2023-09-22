YouTube впровадив штучний інтелект у редактор відео: що зможе робити

Наголошується, що YouTube представив інструмент під назвою Dream Screen, який використовує ІІ для додавання графічного фону до коротких відеороликів, які компанія називає Shorts. Сервіс також анонсував нові інструменти, які допоможуть редагувати як короткі, так і довгі відео на своїй платформі.

"Ми представляємо набір продуктів та функцій, які дозволять людям розширити межі творчого самовираження", - заявив віце-президент YouTube Тоні Рід.

Компанія також анонсувала нову мобільну програму YouTube Create, яка повинна полегшити роботу творцям відео над новим контентом. У YouTube Create впроваджено такі функції штучного інтелекту, як редагування та обрізання, автоматичне створення субтитрів, можливість додавання дикторського голосу та доступ до безкоштовної бібліотеки фільтрів та музики.

Крім створення відео, YouTube також надасть творцям більше інструментів для отримання інсайтів на основі штучного інтелекту, допоможе з автоматичним дублюванням відео та пошуком музики для відеороликів.

Штучний інтелект у YouTube

Раніше в YouTube заявили, що компанія тестує автоматичний дубляж відео різними мовами. Зараз компанія працює над функцією разом із командою Aloud – сервісу дубляжу на базі штучного інтелекту.

Інструмент спочатку транскрибує відео, надаючи розшифровку, яку можна переглянути та редагувати. Потім він перекладає та робить дубляж. Поки що новий інструмент підтримує лише англійську, іспанську та португальську мови, але в майбутньому їх буде більше.