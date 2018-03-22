YouTube увеличит количество рекламы в музыкальных клипах

Таким образом компания пытается уменьшить критику в свой адрес

YouTube решил показывать больше рекламы в музыкальных видеозаписях для пользователей, которые используют видеосервис, чтобы слушать музыку. Об этом руководитель музыкального направления компании Лир Коэн рассказал в интервью на фестивале Southwest music festival, передает Bloomberg.

Это являеться частью стратегии, направленой на то, чтобы больше людей подписалось на разрабатываемый YouTube платный сервис прослушивания музыки.

Таким образом компания пытается доказать, что YouTube нацелен заставить людей платить за музыку, и уменьшить критику в адрес компании о предполагаемом ущербе индустрии звукозаписи. Компании-лейблы давно критикуют YouTube за за публикацию видео, которые нарушают авторские права, и недостаточную плату исполнителям и звукозаписывающим компаниям.

"Вы будете не очень счастливы, если, распевая песню Stairway to Heaven (под видео, - ред.), вдруг услышите после нее рекламный ролик", - отметил Коэн.

Напомним, 5 марта сообщалось, что YouTube запустил автоматические субтитры и создание геотегов для прямых трансляций.