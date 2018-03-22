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YouTube збільшить кількість реклами в музичних кліпах

НовиниТелеком & IT    22.03.2018 - 01:16
Фото: YouTube (flickr/Rego Korosi)
Фото: YouTube (flickr/Rego Korosi)

Таким чином компанія намагається зменшити критику на свою адресу

YouTube вирішив показувати більше реклами в музичних відеозаписах для користувачів, які використовують відеосервіс, щоб слухати музику. Про це керівник музичного напрямку компанії Лір Коен розповів в інтерв'ю на фестивалі Southwest music festival, передає Bloomberg.

Це є частиною стратегії, спрямованої на те, щоб більше людей підписалося на розроблювальний YouTube платний сервіс прослуховування музики.

Таким чином компанія намагається довести, що YouTube націлений змусити людей платити за музику, і зменшити критику на адресу компанії про ймовірний збиток індустрії звукозапису. Компанії-лейбли давно критикують YouTube за публікацію відео, які порушують авторські права, і недостатню плату виконавцям і звукозаписним компаніям.

"Ви будете не дуже щасливі, якщо, співаючи пісню Stairway to Heaven (під відео, - ред.), раптом почуєте після неї рекламний ролик", - зазначив Коен.

Нагадаємо, 5 березня повідомлялося, що YouTube запустив автоматичні субтитри і створення геотегів для прямих трансляцій.

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Теги: реклама, YouTube, музыка
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