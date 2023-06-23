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YouTube тестує нову функцію з використанням штучного інтелекту: що відомо

Фото: YouTube намагається спростити дубляж відео (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

YouTube намагається спростити дубляж відео різними мовами. Для цього використовують допомогу штучного інтелекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge.

YouTube тестує автоматичний дубляж відео різними мовами. Наразі компанія працює над функцією спільно з командою Aloud - сервісу дубляжу на базі штучного інтелекту.

Інструмент спочатку транскрибує відео, надаючи розшифровку, яку можна переглянути та редагувати. Потім він перекладає та робить дубляж.

За даними видання, новий інструмент нині тестують "сотні" авторів. Поки що він підтримує лише англійську, іспанську та португальську мови, але в майбутньому їх буде більше.

За словами представника YouTube, компанія прагне, щоб озвучка була максимально схожою на голос автора та синхронізувалася з рухом губ.

Нагадаємо, ми повідомляли, що компанія YouTube змінила свою політику, пов'язану з видаленням контенту, і перестане забороняти відео, які просувають хибні твердження про президентські вибори в США.

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