YouTube-проект от “КВС-УКРАИНА” с миссией возродить традиции украинского народа

KWS – один из мировых лидеров в области селекции и производства семян. В рамках маркетинговой стратегии развития рынка семян гибридной озимой ржи команда “КВС-УКРАИНА” представила новый YouTube-проект “Житня країна”.

Это серия видеороликов с известными украинскими аграриями, предпринимателями, медийными личностями, экспертами в аграрном секторе, в которых они готовят разнообразные блюда из ржаной муки, обсуждают их пользу, а также секреты выращивания и переработки гибридной озимой ржи. Ведущий проекта – исследователь украинской кухни и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.

“Гибридная рожь селекции KWS – продукт, способный оздоровить целую нацию. Именно поэтому я разработал уникальные рецепты из ржаной муки, а вместе с украинскими аграриями и пекарями мы создадим кулинарные шедевры. Быстро, вкусно и невероятно полезно!”, – говорит Клопотенко о проекте “Житня країна”.

Цель проекта “Житня Країна” – возродить традицию приготовления ржаного хлеба и блюд из ржаной муки. В скандинавских странах потребление ржаного хлеба находится на высоком уровне. В своё время это позволило оздоровить нацию и снизить заболеваемость сахарным диабетом. А всё из-за того, что в ржи много полезных веществ: треонин, лейцин, триптофан, метионин и другие, которые оказывают положительное влияние на настроение и трудоспособность, способствуют восстановлению мышц, поддерживают функционирование сердечно-сосудистой системы и снижают риск возникновения сахарного диабета.

Эксперты утверждают, что в семи ломтях ржаного хлеба содержится суточная норма клетчатки, которая удовлетворяет потребность организма в витаминах группы В.

Проект “Житня Країна” также обращает внимание пекарей и мукомолов на ценность ржаной муки и её использование в кулинарии. В каждой из десяти серий эксперты рассуждают о пользе продуктов из ржаной муки для здоровья, обсуждают исторические факты, советуют, как внедрить ржаной хлеб в диетическое питание и демонстрируют пошаговые рецепты приготовления вкуснейших и полезных блюд.

На проекте готовили украинский борщ в хлебном горшочке, ржаной квас, бургер с котлетой из баранины на ржаной булочке, ржаной хлеб на закваске, блины из ржаного теста со свёклой и сыром и многое другое.

Гибридная рожь селекции KWS – главный герой проекта “Житня Країна”. Сегодня она переживает настоящее возрождение. В отличие от сортовой, гибридная рожь селекции KWS – это высокотехнологическая и высокоурожайная культура, которая объединяет в себе все преимущества ржи как вида, а благодаря эффекту гетерозиса – пластичность, адаптивность и устойчивость к абиотическим факторам и стрессовым условиям. Поэтому ещё одна миссия проекта – увеличить объёмы производства озимой гибридной ржи на территории Украины.

“В 2003-2004 годах в Украине выращивалось более 800 тысяч гектаров ржи, а сегодня эта цифра составляет всего 150 тысяч. С выходом на рынок озимой гибридной ржи селекции KWS с повышенной урожайностью, у Украины есть все шансы снова стать всемирной житницей”, – утверждают участники проекта “Житня країна”.

Проект “Житня країна” вызвал большой резонанс на радио и в соцсетях. На Facebook и в YouTube проект охватил более 3 млн пользователей, в Instagram – более 60 тысяч. Почти 800 тысяч просмотров видео на YouTube говорит о высоком интересе аудитории к теме потребления ржаного хлеба. Проект поддержали блоггеры и медийные личности, которые сами с удовольствием готовили блюда из ржаной муки.

Смотрите выпуски проекта на YouTube-канале KWS UKRAINE и готовьте вкусные и полезные блюда!