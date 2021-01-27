YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа на неопределенный срок, - Politico

Гигант по обмену видео YouTube продлил заморозку канала бывшего президента США Дональда Трампа на неопределенный срок. Таким образом компания ограничила возможность советника Трампа Руди Джулиани зарабатывать деньги на платформе.

Об этом пишет Politico.

Первоначально компания заблокировала Трампа 12 января из-за опасений нового насилия после восстания сторонников Трампа в Капитолии.

YouTube заявил, что наносит Трампу первый из трех ударов, прежде чем навсегда запретит ему доступ к сайту в соответствии со своей политикой в ​​отношении контента, приостановив его как минимум на одну неделю.

В прошлый вторник заморозку аккаунта продлили как минимум еще на неделю. Но компания не предложила график последнего продления, что сделало его отстранение фактически бессрочным.

"В свете опасений по поводу продолжающегося потенциала насилия, канал Дональда Трампа останется заблокированным.Наши команды остаются бдительными и внимательно следят за любыми новыми разработками", - заявила официальный представитель YouTube Айви Чой.

Напомним, после беспорядков в США и штурма Капитолия Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа за то, что тот заявлял о "краже" победы на выборах президента.

Кроме того, Facebook бессрочно заблокировал его аккаунты после беспорядков в США.