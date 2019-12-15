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YouTube будет удалять видео и комментарии со скрытыми угрозами

Новости » Телеком & IT     15.12.2019 - 21:48
YouTube будет удалять видео и комментарии со скрытыми угрозами
Иллюстративное фото (flickr.com)

Модераторы смогут удалять видео и комментарии со скрытыми угрозами, намеками на насилие

Видеохостинг YouTube изменил политику пользования платформой, теперь модераторы будут удалять из социальной сети видео и комментарии со скрытыми угрозами, намеками на насилие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог YouTube.

Ранее YouTube удалял контент только с прямыми угрозами и призывами к насилию вроде: "Я тебя убью". Сейчас соцсеть запретит скрытые и побочные угрозы насилия. Речь идет о контенте, имитирующем насилие в отношении человека и использующем язык вражды.

Кроме того, модераторы смогут удалять любой контент из каналов, авторы которых систематически призывают к насилию или унижают представителей другой расы, гендера и др. Такие каналы могут заблокировать и запретить им получать деньги за свои видео.

Также YouTube будет запрещать контент, который оскорбляет людей по признакам расы, гендера или сексуальной ориентации. Политика будет касаться всех пользователей.

Напомним, ранее YouTube ужесточил правила пользования в отношении малолетних пользователей. Детям, не достигшим 13 лет будет запрещено вести прямые эфиры без сопровождения взрослых.

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