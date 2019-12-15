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YouTube буде видаляти відео і коментарі з прихованими погрозами

Новини » Телеком & IT     15.12.2019 - 21:48
YouTube буде видаляти відео і коментарі з прихованими погрозами
Ілюстративне фото (flickr.com)

Модератори зможуть видаляти відео і коментарі з прихованими погрозами, натяками на насильство

Відеохостинг YouTube змінив політику користування платформою, тепер модератори будуть видаляти з соціальної мережі відео і коментарі з прихованими погрозами, натяками на насильство. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог YouTube.

Раніше YouTube видаляв контент тільки з прямими погрозами і закликами до насильства на зразок: "Я тебе вб'ю". Зараз соцмережа заборонить приховані і побічні загрози насильства. Йдеться про контент, що імітує насильство по відношенню до людини і використовує мову ворожнечі.

Крім того, модератори зможуть видаляти будь-який контент з каналів, автори яких систематично закликають до насильства або принижують представників іншої раси, гендеру та ін. Такі канали можуть заблокувати і заборонити їм отримувати гроші за свої відео.

Також YouTube заборонятиме контент, який ображає людей за ознаками раси, гендеру або сексуальної орієнтації. Політика стосуватиметься всіх користувачів.

Нагадаємо, раніше YouTube посилив правила користування відносно малолітніх користувачів. Дітям, які не досягли 13 років буде заборонено вести прямі ефіри без супроводу дорослих.

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