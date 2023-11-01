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Йорданія відкликала посла з Ізраїлю

Фото: Йорданія відкликала посла з Ізраїлю (flickr by Rafael Medina)
Автор: Іван Носальський

Йорданія наказала своєму послу повернутися з Ізраїлю через те, що ЦАХАЛ розпочав наземну операцію у Секторі Газа.

Про це сказано у заяві Міністерства закордонних справ Йорданії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У міністерстві наголосили, що посол повернеться до Тель-Авіва лише в тому випадку, якщо Ізраїль припинить війну в Секторі Газа і покладе край "гуманітарній кризі, яку він викликав".

При цьому, як додали у відомстві, посол Ізраїлю в Йорданії, який залишив країну два тижні тому, зможе повернутись на таких же умовах.

Наземна операція Ізраїлю

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали мирних жителів.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти терористів. У її рамках минулого тижня розпочалося введення військ на територію Сектору Газа.

Згідно з останніми даними, ізраїльські військові вже ведуть бої з бойовиками ХАМАС у тунелях під Сектором Газа.

 

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ХАМАСІзраїльПалестинаИордания