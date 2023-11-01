Йорданія відкликала посла з Ізраїлю

Йорданія наказала своєму послу повернутися з Ізраїлю через те, що ЦАХАЛ розпочав наземну операцію у Секторі Газа.
Про це сказано у заяві Міністерства закордонних справ Йорданії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
У міністерстві наголосили, що посол повернеться до Тель-Авіва лише в тому випадку, якщо Ізраїль припинить війну в Секторі Газа і покладе край "гуманітарній кризі, яку він викликав".
При цьому, як додали у відомстві, посол Ізраїлю в Йорданії, який залишив країну два тижні тому, зможе повернутись на таких же умовах.
Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали мирних жителів.
У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти терористів. У її рамках минулого тижня розпочалося введення військ на територію Сектору Газа.
Згідно з останніми даними, ізраїльські військові вже ведуть бої з бойовиками ХАМАС у тунелях під Сектором Газа.
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