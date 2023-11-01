Йорданія відкликала посла з Ізраїлю

У міністерстві наголосили, що посол повернеться до Тель-Авіва лише в тому випадку, якщо Ізраїль припинить війну в Секторі Газа і покладе край "гуманітарній кризі, яку він викликав".

При цьому, як додали у відомстві, посол Ізраїлю в Йорданії, який залишив країну два тижні тому, зможе повернутись на таких же умовах.

Наземна операція Ізраїлю

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали мирних жителів.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти терористів. У її рамках минулого тижня розпочалося введення військ на територію Сектору Газа.

Згідно з останніми даними, ізраїльські військові вже ведуть бої з бойовиками ХАМАС у тунелях під Сектором Газа.